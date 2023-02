Polizia di Stato-Trani: servizi straordinari ad “Alto Impatto" a seguito delle recenti aggressioni

A seguito di alcune aggressioni verificatesi a Trani nei confronti di ragazzi sono stati intensificati, soprattutto nelle ore serali, i servizi di controllo del territorio. I controlli hanno avuto per oggetto anche locali ricettivi e circoli ricreativi e si sono protratti per Via San Giorgio, Piazza della Repubblica, Piazza Teatro e le vie limitrofe. Sono stati effettuati anche numerosi posti di controllo nelle aree di accesso alla città.L'attività si è conclusa con 85 persone controllate (di cui 9 con precedenti penali), nr. 33 veicoli controllati, nr. 2 esercizi commerciali.Le attività in questione che hanno coinvolto la Polizia di Stato del Commissariato di Trani e quella Polizia Locale, hanno lo scopo di incrementare il senso di sicurezza attraverso la presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio e verranno ripetute anche nei prossimi giorni.