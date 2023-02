Rapinò una farmacia in corso Vittorio Emanuele, arrestato pregiudicato tranese

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato del commissariato di P. S. di Trani -Squadra Investigativa - a seguito di attività di indagine, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere traendo in arresto S. A. A., classe 1980, pregiudicato, di Trani, per il reato di rapina.I fatti risalgono all'antivigilia di Natale scorso, allorquando in questo Corso Vittorio Emanuele, un individuo con volto travisato faceva irruzione in una farmacia e dopo aver minacciato il titolare ed alcuni dipendenti riusciva ad asportare dalle casse alcune decine di euro dandosi poi alla fuga.Sul posto giungeva immediatamente personale della Squadra Volante del locale Commissariato, della Polizia Scientifica di Bari e della locale Squadra Investigativa.Successivamente, a seguito di più approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Trani, attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza pubbliche e private ed alcune testimonianze, sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, il percorso compiuto dal rapinatore prima della rapina e durante la successiva fuga, acquisendo elementi probatori attestanti la certa individuazione del rapinatore nel soggetto arrestato.Di conseguenza il G. I. P. del Tribunale di Trani, condividendo l'impianto accusatorio formulato dalla locale Procura della Repubblica, ha emesso il provvedimento cautelare eseguito. Va precisato che la posizione dell'indagato è al vaglio dell'A. G. e che lo stesso non può considerarsi colpevole sino ad una eventuale sentenza definitiva di condanna.