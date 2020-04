Scontro tra auto e ambulanza, semaforo distrutto sulla Bisceglie-Trani

L'ambulanza ha colpito un'auto mentre svoltava e, successivamente, si è schiantata contro il semaforo. La Polizia Locale di Bisceglie è al lavoro per accertare le dinamiche del sinistro avvenuto intorno alle ore 20:45 di lunedì 20 aprile sulla Bisceglie-Trani, all'altezza dell'intersezione tra via Giovanni Bovio e viale Ponte Lama, nelle vicinanze dei complessi dell'ex Divinæ Follie.I due veicoli, pare diretti entrambi in territorio biscegliese, sono entrati in collisione per cause ancora da accertare. L'ambulanza di Trani Soccorso ha quindi travolto e messo "ko" il semaforo sul versante opposto della strada. Tutte le persone a bordo dei mezzi (compreso il conducente biscegliese dell'auto, una Ford Fiesta) sono rimasti per fortuna illesi.