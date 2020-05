Scontro tra auto e furgone in via Sant’Annibale Maria di Francia: nessun ferito grave

Una mancata precedenza la causa di un incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi in via Sant'Annibale Maria di Francia. Un furgone e un'auto si sono scontrati all'incrocio semaforico con via Duchessa d'Andria.L'impatto ha causato pensati danni ai due mezzi e ferite lievi per i conducenti oltre che rallentamenti alla circolazione.Sul posto sono infine giunte le forze dell'ordine per i rilievi del caso.