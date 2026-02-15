Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19

Firme di Becerri e Morra: la Soccer Trani intravede l’obiettivo

Trani - domenica 15 febbraio 2026 17.27
La Soccer Trani vola a +19, battendo il Corato: al 'Lapi' termina 2-0, grazie alle firme di Becerri e Morra. L'Eccellenza si avvicina sempre di più: con questa vittoria, i tranesi si portano a 66 punti in classifica, frutto di 21 vittorie, 3 pari e 0 sconfitte..

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 24esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Corato. Per l'occasione, mister Moscelli schiera il solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, in porta Antonacci, Montrone e Cantalice. In mediana spazio a Prekducaj, Stella Francesco e Gernone. Sulle corsie esterne Colombo e Lucarelli, in avanti Morra e Becerri.

Al 5' la Soccer Trani passa in vantaggio: conclusione di Colombo deviata, la sfera termina sui piedi di Becerri che, con un preciso mancino, trafigge Zinfollino: 1-0. Al 15' Lucarelli sguscia sulla fascia e lascia partire un cross preciso per Morra, anticipato. Il Corato prova ad imbastire trame offensive, senza creare pericoli alla retroguardia tranese. Al 24' prova il destro dalla distanza Scardigno, respinge con facilità Straziota. Tre minuti più tardi errore in impostazione dei tranesi, traversone di Petrizzelli per Campitiello, che sbaglia il colpo di testa da buona posizione. Al 29' Lucarelli ancora imprendibile sulla fascia, assist per Becerri che, al volo, sfiora il gol della domenica. La prima frazione termina con il vantaggio tranese.

Al 55' il rimbalzo beffa Straziota sul tiro di Rana, la palla termina in corner. Seguono quindici minuti piuttosto scialbi, senza particolari occasioni da segnalare. Trani in completa gestione. Al 67' Lucarelli ha sul mancino l'opportunità per raddoppiare, conclusione alta. Al 68' succede di tutto: Scardigno colpisce una clamorosa traversa, sul contropiede viene espulso Rana, per fallo da ultimo uomo su Colombo, immolato verso la rete. Sulla seguente punizione Faliero sfiora lo specchio. Al 75' Straziota compie un vero e proprio miracolo sulla traiettoria ravvicinata di Campitiello. All'81' miracoloso salvataggio di Suriano su Chiumarulo. Tre minuti più tardi Faliero imbuca per Turitto, esterno della rete. All'86' la Soccer Trani raddoppia: pennellata di Stella per Morra che, da due passi, trafigge Zinfollino: 2-0. Termina così.
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato?" Calcio Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato?" “Semifinale dominata, a noi mancano due rigori. Di cosa parliamo…”
La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0 La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0 Decisive le firme di Chiumarulo e Turitto
Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa» Calcio Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa» “Bellissimo vincere così, complimenti ai ragazzi”
Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria! Calcio Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria! I tranesi salgono a 63 punti in classifica
B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto» Calcio B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto» “Squalifica? Punizione severa, ma mi servirà per il futuro”
Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…» Calcio Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…» “Rigore netto non fischiato, siamo penalizzati nuovamente”
Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0 Calcio Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0 I tranesi salgono a 60 punti, mantenendo il +16
Gradinata, primo passo compiuto. Scaringi: “È solamente l’inizio. Direttore sportivo? Vi spiego” Gradinata, primo passo compiuto. Scaringi: “È solamente l’inizio. Direttore sportivo? Vi spiego” Finalmente ci siamo: capienza aumentata a 750 spettatori
L’allarme di Maria Grazia Cinquepalmi: "La falesia trema: crollo a Costa Sud "
15 febbraio 2026 L’allarme di Maria Grazia Cinquepalmi: "La falesia trema: crollo a Costa Sud"
Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
15 febbraio 2026 Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
15 febbraio 2026 CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco
15 febbraio 2026 Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco
Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello ". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere
15 febbraio 2026 Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere
Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina
15 febbraio 2026 Prevenzione oncologica: intervista al dottor Matteo Landriscina
Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta " di Aldo Tarricone
15 febbraio 2026 Delitto di Avetrana: al Mimesis di Trani la "contro-inchiesta" di Aldo Tarricone
"Io Chi Sono? " Il viaggio di Narciso tra Pirandello e Dostoevskij fa tappa a Trani
15 febbraio 2026 "Io Chi Sono?" Il viaggio di Narciso tra Pirandello e Dostoevskij fa tappa a Trani
Caso Francesca Albanese: l’ex Sindaco Riserbato chiede di valutare la revoca della cittadinanza onoraria
14 febbraio 2026 Caso Francesca Albanese: l’ex Sindaco Riserbato chiede di valutare la revoca della cittadinanza onoraria
Allerta meteo arancione dalle 14: chiude la villa comunale per precauzione
14 febbraio 2026 Allerta meteo arancione dalle 14: chiude la villa comunale per precauzione
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.