Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19

La, grazie alle firme di Becerri e Morra.si avvicina sempre di più: con questa vittoria, i tranesi si portano a 66 punti in classifica, frutto di 21 vittorie, 3 pari e 0 sconfitte..CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 24esima giornata di campionato: al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e Corato. Per l'occasione, mister Moscelli schiera il solito 3-5-2 con Straziota tra i pali, in porta Antonacci, Montrone e Cantalice. In mediana spazio a Prekducaj, Stella Francesco e Gernone. Sulle corsie esterne Colombo e Lucarelli, in avanti Morra e Becerri.Al 5' la Soccer Trani passa in vantaggio:. Al 15' Lucarelli sguscia sulla fascia e lascia partire un cross preciso per Morra, anticipato. Il Corato prova ad imbastire trame offensive, senza creare pericoli alla retroguardia tranese. Al 24' prova il destro dalla distanza Scardigno, respinge con facilità Straziota. Tre minuti più tardi errore in impostazione dei tranesi, traversone di Petrizzelli per Campitiello, che sbaglia il colpo di testa da buona posizione. Al 29' Lucarelli ancora imprendibile sulla fascia, assist per Becerri che, al volo, sfiora il gol della domenica. La prima frazione termina con il vantaggio tranese.Al 55' il rimbalzo beffa Straziota sul tiro di Rana, la palla termina in corner. Seguono quindici minuti piuttosto scialbi, senza particolari occasioni da segnalare. Trani in completa gestione. Al 67' Lucarelli ha sul mancino l'opportunità per raddoppiare, conclusione alta. Al 68' succede di tutto: Scardigno colpisce una clamorosa traversa, sul contropiede viene espulso Rana, per fallo da ultimo uomo su Colombo, immolato verso la rete. Sulla seguente punizione Faliero sfiora lo specchio. Al 75' Straziota compie un vero e proprio miracolo sulla traiettoria ravvicinata di Campitiello. All'81' miracoloso salvataggio di Suriano su Chiumarulo. Tre minuti più tardi Faliero imbuca per Turitto, esterno della rete.Termina così.