Soccer Trani - Ph.Sergio Porcelli
Soccer Trani - Ph.Sergio Porcelli
Calcio

Il Trani espugna Squinzano e fa sua la finale d’andata: decisivo l’eurogol di Colombo

Al “Santo De Ventura” termina 0-1

Trani - domenica 29 marzo 2026 17.59
La Soccer Trani batte lo Squinzano 0-1, vincendo la finale d'andata di Coppa Italia Dilettanti. Decisiva la rete strepitosa di Colombo al 45'. Grandissima prestazione dei tranesi, che hanno adesso un importantissimo vantaggio in vista del ritorno, in programma mercoledì 8/04.

CRONACA - Coppa Italia Dilettanti, é il giorno della finale d'andata: al "Santo De Ventura" si affrontano Squinzano e Soccer Trani. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 4-4-2 con Straziota tra i pali, in difesa Cassano, Gernone, Stella e Cantalice. In mediana spazio a Faliero e Turitto, sulle fasce D'Addabbo e Colombo. In avanti Becerri e Chiumarulo.

Al 9' tiro-cross insidioso di D'Addabbo, blocca con qualche difficoltà Partal. Al 13' la Soccer Trani sfiora il vantaggio: ottima azione sulla fascia conclusa dal destro di Turitto, che colpisce in pieno il palo interno, facendo tremare la difesa avversaria. Al 19' Strambelli tenta la punizione tagliata, mancino largo di poco, con Straziota che sembrava in controllo. Al 27' cross di Faliero, decisivo l'intervento di Telera ad anticipare Colombo, pronto a colpire. Al 32' tentativo di D'Addabbo dalla destra, tiro sbilenco che non inquadra lo specchio. Al 45' i tranesi sbloccano, con merito, la partita: eurogol di Colombo, che salta un difensore, e con il mancino disegna una traiettoria che si insacca all'incrocio dei pali, facendo esplodere il settore ospiti: 0-1. Nel finale si scatena un parapiglia tra le due squadre, al termine del quale viene espulso mister Moscelli. Finisce la prima frazione.

Primi quindici minuti di secondo tempo di completa gestione da parte dei biancazzurri, avanti di una rete e di un uomo. Al 65' la Soccer Trani si divora il raddoppio, con Colombo che, da posizione golosa, non riesce a concludere a dovere. Al 70' i tranesi sciupano un potenziale contropiede, con il destro di D'Addabbo che termina largo. La Soccer Trani attende e si rende pericolosa al momento giusto: al 75' doppia occasione capitata sui piedi di Turitto e Morra poi. Sessanta secondi più tardi miracolo di Partal. All'82' lo Squinzano va vicinissimo al pareggio: pennellata di Strambelli per Pignataro che, di testa, spedisce alto. Sessanta secondi dopo miracolo di Partal su Colombo, che spreca ancora una volta. Al 90+2' miracoloso salvataggio sulla linea di Gernone. Termina così: Squinzano 0-1 Soccer Trani.
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