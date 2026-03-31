Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
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Calcio

Scontri, Pace: “Queste persone andrebbero radiate dagli stadi. Oltre ciò, partita dominata”

“Noi a Trani abbiamo un’autorità di polizia che ci ha insegnato la cultura della sicurezza e della prevenzione”

Trani - martedì 31 marzo 2026 14.40
Squinzano-Trani, due giorni dopo: in attesa di conoscere le decisioni delle Autorità competenti in merito agli scontri avvenuti al "De Ventura" nel pomeriggio di domenica, il presidente del sodalizio tranese, Luciano Pace, è intervenuto ai microfoni di TeleSveva per commentare il triste accaduto, con uno sguardo rivolto anche al risultato maturato in campo e, inoltre, al prossimo campionato d'Eccellenza. Queste le sue dichiarazioni:

«Siamo contenti per la prestazione, il Trani ha messo in campo veemenza, forza e voglia di vincere. Si è percepito da subito, la partita è stata dominata, peccato per quanto accaduto in seguito. Dal punto di vista sportivo siamo soddisfatti di quanto fatto. Il risultato poteva essere più copioso, ma rimane la consapevolezza di poter vincere questa Coppa»

«Queste persone andrebbero radiate dagli stadi, dal sistema solare. Rovinano tutto, di qualsiasi città essi siano. Noi a Trani abbiamo un'autorità di polizia che ci ha insegnato la cultura della sicurezza e della prevenzione. Noi investiamo in tutto ciò, predisponendo personale numericamente adeguato»

«La colpa non è della società dello Squinzano, ma di chi non ha istruito loro che, per un evento con 2500 persone e con due settori contingenti (curva Squinzano e settore ospiti Trani ndr), non può non esserci nessun presidio. Pensare ci siano feriti, a prescindere dallo sport, non può e non deve succedere»

Un breve commento anche sui lavori che dovrebbero interessare il 'Lapi' nel prossimo periodo «Capienza? C'è in corso un provvedimento comunale, con cui saranno effettuati lavori sul settore ospiti e non solo. Ci vorrà qualche mese, certamente, ma l'importante è che sia iniziato questo percorso»

«Eccellenza? Chiaramente, l'analisi dell'arena competitiva ci farà fare delle scelte piuttosto di altre. Aspettiamo di conoscere le squadre che comporranno il prossimo girone. Competeremo per far bene, certamente»
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