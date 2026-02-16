Calcio
L’annuncio di Moscelli: “Allenerò il Trani anche in Eccellenza, ne sono orgoglioso”
“Ci siamo seduti assieme alla società, continueremo insieme”
Trani - lunedì 16 febbraio 2026 16.37
Mentre la stagione corrente non è ancora giunta al termine - anzi - è già tempo di parlare di futuro, in casa Soccer Trani, prossima alla vittoria del campionato di Promozione, con l'obiettivo di vincere anche la Coppa Italia Dilettanti.
Nel frattempo però, mister Fabio Moscelli, intervenuto ai microfoni di TeleSveva, ha chiarito in maniera chiara e diretta quello che sarà il suo futuro, che non conosce altre strade se non quella del presidente Luciano Pace: "Futuro? Allenerò il Trani anche in Eccellenza, ci siamo seduti assieme alla società, continueremo insieme. Lo faccio con orgoglio."
"Non ci sono mai stati dubbi, ma era giusto che ci si sedeva per parlare. Quando ho firmato per questa piazza, era una scelta a lungo termine. Spero di togliermi tante soddisfazioni con questa Città, con cui si è instaurato un rapporto di gran rispetto. Adesso pensiamo al Campionato, alla Coppa, più avanti programmeremo la prossima stagione. Obiettivi per l'anno prossimo? Non mi piace giocare per la salvezza, ma parlarne non è giusto, è ancora presto. Sarà un anno di conoscenza della categoria, è un discorso da fare più avanti."
Inoltre, in queste settimane, si è parlato anche di un possibile potenziamento societario, inserendo la figura di un Direttore Sportivo. Negli ultimi due match casalinghi, in tribuna era presente Savino Daleno, con un passato a Trani ed ex uomo mercato del Barletta. Questo il pensiero di Moscelli: "Daleno in tribuna? Bisogna chiederlo a lui. Trani fa gola a tutti, è normale che gli addetti ai lavori vedano le partite, fa parte del gioco. Penso sia venuto solo per quello, non so se ci sia altro dietro."
