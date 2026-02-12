Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0

Decisive le firme di Chiumarulo e Turitto

Trani - giovedì 12 febbraio 2026 17.03
La Soccer Trani si aggiudica la semifinale d'andata di Coppa Italia Dilettanti, battendo il San Marco: al 'Lapi' termina 2-0 per i tranesi, che compiono un grande passo verso la qualificazione in finale. Decisive le reti di Alessio Chiumarulo e Onofrio Turitto nel finale di gara.

CRONACA - Si scende in campo per la semifinale d'andata di Coppa Italia - Dilettanti. Al 'Lapi' si affrontano Soccer Trani e San Marco. Per l'occasione, mister Moscelli schiera un 3-5-2 con Stella Fabrizio tra i pali, in difesa Cassano, Montrone e Rizzi. In mediana spazio a Gernone, Stella Francesco e Turitto mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e D'Addabbo. In attacco fiducia a Becerri e Chiumarulo.

Ottima partenza dei tranesi, che prendono il pallino del gioco, schiacciando gli avversari nella propria meta campo. All'8' cross di Rizzi per Chiumarulo, colpo di testa bloccato da Hila. Al 16' traversone di Gernone, Becerri leggermente in ritardo non riesce ad impattare. Al 20' il San Marco riparte pericolosamente, con il destro di Iannacone che si stampa sul palo esterno. Al 27' conclusione dalla distanza di Becerri, larga dallo specchio. Cinque minuti più tardi la Soccer Trani sfiora il vantaggio, con un destro che sfiora i legni. Al 39' Hila respinge in corner il mancino d'anticipo di Stella, da cui scaturisce il colpo di testa alto di Cassano. La prima frazione termina a reti inviolate.

Al 46' traversone di Turitto per Cassano che non riesce a colpire la sfera. Sessanta secondi più tardi colpo di reni di Hila sul mancino deviato di Rizzi. Al 52' punizione insidiosa di Turitto, respinge attentamente l'estremo difensore del San Marco. Al 60' Montrone regala un contropiede letale a Salerno che, immolato verso la porta, non riesce a calciare, sprecando un'occasione ghiottissima. Al 66' gli ospiti sfiorano il vantaggio, con il colpo di testa di De Cesare che non inquadra lo specchio. Al 75' ci prova ancora Turitto su punizione, respinta di Hila. Tre minuti dopo Morra tenta il gol acrobatico, conclusione distante. All'81' la Soccer Trani passa in vantaggio: cross di D'Addabbo per Chiumarulo che incorna di testa, trafiggendo Hila: 1-0. Al 90' i tranesi sfiorano il raddoppio con Turitto. Al 94' l'ex Barletta trova la rete del 2-0, con una punizione che coglie impreparato Hila: 2-0. Termina così.
