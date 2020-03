Albero cade su auto, dramma sfiorato in via Borsellino

Domenica di paura in via Borsellino a Trani.Un grosso pino si è spezzato abbattendosi su un'automobile. Fortunatamente l'auto era in sosta e al suo interno non vi era nessuno.Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 1 marzo.Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Trani. L'auto è rimasta danneggiata.