Atti vandalici alla scuola media Baldassarre: diversi i danni

Ennesimo atto vandalico questa volta all'interno della scuola media Baldassarre di Trani. Forse un bivacco tra giovani come lo definisce il dirigente scolastico, prof. Marco Galliano, in quanto non è stato rubato nulla, solo alcuni danni di poco conto, forse un intervento voluto. Proveranno a ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili i Carabinieri della Compagnia di Trani.Sul posto anche l'assessore all'edilizia scolastica Domenico Briguglio che insieme al dirigente è intervenuto tempestivamente. L'episodio è avvenuto quasi certamente questa notte, in quanto ieri il personale non docente era a scuola e non ha notato nulla di strano. Stamattina il personale si è recato nuovamente a scuola per un appuntamento con l'impresa addetta al controllo del impianto di riscaldamento ed è a quel punto ha notato alcuni segni di effrazione. Probabilmente sono entrati da una delle due porte antincendio situate nel teatro, facendo leva sul punto cardine della porta forse con un bastone di ferro.Hanno bevuto e fumato, divelto la copertura in polistirolo di una colonna e danneggiato alcune sedie e banchi. Da un primo sopralluogo non risultano furti o danni di rilievo. Il dirigente ha avvertito i carabinieri che sono giunti sul posto. "Ancora una volta siamo costretti a intervenire nelle scuole per risolvere problemi atavici e di mancanza di manutenzione", ha dichiarato l'assessore all'edilizia scolastica, Domenico Briguglio. "Alla scuola Baldassarre insieme ai tecnici abbiamo rilevato un problema all'impianto di riscaldamento che stiamo tentando di arginare per poi risolvere definitivamente".