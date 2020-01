Auto contro moto in via Superga: un ferito

E' di un ferito il bilancio di un incidente verificato nel primo pomeriggio di sabato 4 gennaio, poco dopo le ore 15, in via Superga, nei pressi del distributore di benzina Q8. Nel sinistro sono rimasti coinvolti una moto di grossa cilindrata e una Nissan Micra blu. Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore che a causa dell'impatto è sbalzato dal suo mezzo finendo sull'asfalto. Immediato l'intervento del 118: all'arrivo dei soccorritori, il malcapitato era ferito ma cosciente.Sul posto è sopraggiunta anche una volante della Polizia di Stato per i rilievi del caso.