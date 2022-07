Brucia il terreno dell'area dell'ex istituto socio psico pedagogico

Ieri sera poco dopo le ore 20 i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire senza non poche difficoltà per spegnere un vasto incendio divampato nell'area dell'ex istituto socio psico pedagogico, situato nei pressi del Ponte Lama e di proprietà della provincia.Le fiamme hanno in breve tempo bruciato le sterpaglie raggiungendo per poco anche la strada. Per intervenire i soccorritori hanno dovuto forzare il cancelletto posto dalla Provincia proprio per evitare intrusioni e danneggiamenti dello stabile. L'ennesimo incendio di quest'estate rovente a Trani: nonostante le ordinanze molti terreni ad oggi non risultano ancora sfalciati e il rischio di nuovi roghi è sempre alto.Le foto a corredo sono di Nunzio di Lauro dell'associazione Anta.