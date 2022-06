Brucia un terreno in via Grecia all'ingresso per la 16bis

Ennesimo incendio a Trani: a bruciare erba e sterpaglie di un terreno in via Grecia, vicino all'ingresso per la 16bis, dove spesso vengono anche abbandonati rifiuti vari. Sul posto sono intervenuti un mezzo dei vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale.L'Amiu dal canto suo assicura di star provvedendo in questi giorni allo sfalcio dei terreni di competenza comunale. Il problema si pone per lo più nei terreni di privati i cui proprietari non ottemperano all'ordinanza comunale. Una situazione che col passare delle ore e l'aumentare delle temperature sempre più afose diventa sempre più insostenibile.