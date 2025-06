Comprensivo B.R.P.D.: la formazione non va in vacanza con il progetto "Teatro d'estate"

La formazione non va in vacanza… nemmeno d'estate! I ragazzi della scuola secondaria di I grado dell'Ic "Rocca -Bovio -Palumbo -D'Annunzio" sono impegnati nel progetto "Teatro d'estate", guidato dal prof. Savino Bevilacqua. Tanto entusiasmo per questo progetto teatrale che vede i ragazzi impegnati in questi giorni in attività propedeutiche al teatro con tanti giochi di espressività, gestualità e vocalità. Il corso, che si svolge principalmente nella Villa Comunale di Trani, porterà i ragazzi alla realizzazione di uno spettacolo che si terrà a settembre. Lo spettacolo teatrale, che si svolgerà il 12 settembre per le famiglie e il 15 settembre per i ragazzi della scuola, sarà impreziosito anche dalla musica dal vivo. Infatti, sono altresì iniziati, due corsi di strumento musicale: uno di violoncello, guidato dalla prof.ssa Paola De Candia e l'altro di flauto , guidato dal prof. Pietro D'Oronzo.Per la prima volta quindi, si presenterà uno spettacolo ampio e completo che unirà l'arte della recitazione e l'arte della musica! Una grande sfida per gli insegnanti e per gli studenti che già non vedono l'ora di salire sul palcoscenico!Un ringraziamento sin da ora va al dirigente scolastico, prof. G. Cassanelli, che offre ai nostri studenti nuove opportunità per imparare -divertendosi e per accrescere le proprie passioni!