Un solo strumento, quattro mani e l'infinita ricchezza del grande teatro lirico. È questa l'essenza di "Flying Fingers", l'attesissimo nuovo appuntamento della seconda stagione concertistica "Armonie Naturali", firmata dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS. L'evento, in programma sabato 29 agosto 2026 nella splendida cornice di Palazzo Discanno a Trani, si inserisce nel prestigioso cartellone diretto artisticamente dal M° Alfonso Soldano, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e della Città di Trani.Dedicata quest'anno all'impalpabile elemento dell'Aria, la rassegna trova in "Flying Fingers" la sua espressione più brillante e leggera. Il pianoforte a quattro mani diventa il punto d'incontro perfetto tra il virtuosismo strumentale e la potenza teatrale, capace di restituire—attraverso 88 tasti—l'intera tavolozza di colori di un'orchestra sinfonica.Protagonista della serata sarà il DuoOpera, formato dai pianisti Nico Fuscaldo e Filippo Garruba, interpreti che hanno costruito un significativo percorso artistico in Italia e all'estero e che da anni portano sui palcoscenici un progetto dedicato soprattutto alla valorizzazione dei temi più conosciuti dell'opera attraverso l'originale formazione del pianoforte a quattro mani.Il programma accompagnerà il pubblico attraverso alcune delle pagine più celebri del teatro musicale europeo, da Rossini a Mozart, fino a Verdi e Puccini. Le Ouverture del Barbiere di Siviglia, del Don Giovanni e delle Nozze di Figaro apriranno un percorso caratterizzato da energia, brillantezza e teatralità, mentre le fantasie "Verdiana" e "Pucciniana", elaborate da Fortunato sulle opere dei due grandi compositori italiani, porteranno al pianoforte melodie e atmosfere tra le più riconoscibili della tradizione operistica italiana.Un programma pensato per esaltare le possibilità espressive del pianoforte a quattro mani e restituire, attraverso la sola tastiera, il carattere orchestrale e teatrale di alcune delle opere più amate dal pubblico. Il DuoOpera nasce dall'incontro artistico tra Nico Fuscaldo e Filippo Garruba e propone un repertorio concertistico ampio, con particolare attenzione ai grandi temi operistici. Il duo ha sviluppato negli anni un'intensa attività concertistica, esibendosi in Italia e all'estero. Nel 2022, dopo una tournée in Italia, Tunisia e Bulgaria, ha realizzato un'incisione discografica con SuonareRecords, distribuita in allegato alla rivista Suonare News. Entrambi i pianisti vantano una solida formazione accademica, numerosi riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali e un'intensa attività concertistica e didattica. "Flying Fingers" si inserisce nel percorso della stagione "Armonie Naturali 2026", che attraverso concerti e iniziative propone un dialogo tra interpreti, repertori e differenti forme dell'esperienza musicale, seguendo il tema dell'Aria come elemento di ispirazione.L'appuntamento è per sabato 29 agosto alle ore 19:30, con ingresso alle ore 19:00, presso Palazzo Discanno, Trani.Posti limitati. Per informazioni: 📞 346 3055325 📧 responsabileartistico.fac@gmail.com