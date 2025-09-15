Alfonso Soldano
Alfonso Soldano
Eventi e cultura

Bortkiewicz, una prima europea a Trani

Martedì 16 settembre a Palazzo Beltrani, il pianista Alfonso Soldano esegue la sua inedita versione per due mani del Concerto n.2.

Trani - lunedì 15 settembre 2025
Un evento di portata internazionale per il panorama musicale va in scena a Trani. Martedì 16 settembre, alle 21:00, nella corte di Palazzo delle Arti Beltrani, il pianista Alfonso Soldano eseguirà in prima assoluta europea la sua versione per due mani del Concerto n.2 op.28 del compositore ucraino Sergei Bortkiewicz. Si tratta di un'opera rara, originariamente scritta per la sola mano sinistra, la cui nuova partitura è stata commissionata e pubblicata dalla prestigiosa casa editrice Boosey & Hawkes, certificandone il grande valore musicologico.

Protagonista della serata è il pianista tranese Alfonso Soldano, massimo esperto internazionale di Bortkiewicz e autore dell'unica biografia in italiano sul compositore. La sua non è una semplice esecuzione, ma la restituzione al pubblico di un'opera rimasta a lungo in silenzio, frutto di un profondo lavoro di ricerca. Ad accompagnarlo sul palco ci sarà l'Orchestra ICO Suoni del Sud, diretta dal Maestro Benedetto Montebello.

L'evento si inserisce nella stagione concertistica "Armonie Naturali", sostenuta dal Ministero della Cultura, ed è organizzato dalla Fondazione Aldo Ciccolini in collaborazione con diverse istituzioni locali.
Biglietti: I biglietti (da 10 a 15 euro) sono disponibili presso il botteghino di Palazzo Beltrani (via Beltrani 51) e online sul circuito Vivaticket.
  • Palazzo Beltrani
  • Fondazione Ciccolini
