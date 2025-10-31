La Fondazione Ciccolini presenta "Giochi d'Acqua" a Trani

La Fondazione Aldo Ciccolini ETS presenta "Giochi d'Acqua", un evento dal grande fascino simbolico e sonoro che vedrà protagonista la giovane pianista Federica Iacovelli presso il suggestivo Palazzo Discanno di Trani, alle ore 21.00 (apertura porte alle 20.30). Il concerto fa parte della stagione concertistica 2025 "Armonie Naturali", sostenuta dal FUS – Fondo Unico per lo Spettacolo, un progetto ideato e diretto dal M° Alfonso Soldano, direttore artistico della Fondazione Aldo Ciccolini ETS.Il programma, interamente dedicato al tema dell'acqua, elemento fondante del progetto e metafora di vita, trasformazione e rinascita, sarà un viaggio poetico attraverso le molteplici forme in cui la musica ha saputo rappresentarne i riflessi, i moti e i misteri. Durante la serata, Federica Iacovelli presenterà una raccolta di inedite partiture pianistiche appositamente scritte e legate alla tematica del progetto, accanto a capolavori immortali della letteratura pianistica che da sempre evocano il fascino di questo elemento naturale.Il repertorio include trascrizioni e rielaborazioni del M° Alfonso Soldano, che, con sensibilità e rigore filologico, ha saputo restituire al pianoforte l'intensità orchestrale di pagine rare come: Acque di primavera op. 14 n. 11 di S. Rachmaninov, Aquarium dal Carnevale degli Animali di C. Saint-Saëns, Sirènes dai Nocturnes di C. Debussy, Neptune, the Mystic dai Planets di G. Holst, insieme a brani di straordinario impatto come la Legenda n. 2 "San Francesco de Paula marchant sur les flots" di F. Liszt, il celebre Jeux d'eau di M. Ravel e i Reflets dans l'eau di C. Debussy.Un itinerario sonoro che mette in dialogo differenti epoche e linguaggi, unendo spiritualità, impressionismo e modernità, in un continuo fluire di immagini e suggestioni. Con il suo tocco raffinato e la sua profonda sensibilità interpretativa, Federica Iacovelli offrirà al pubblico un'esperienza di ascolto immersiva, in cui il pianoforte diventa specchio dell'acqua e della natura stessa.L'iniziativa è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e con il patrocinio della Città di Trani, dell'Assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia Sociale della Regione Puglia, del PACT – Polo Arti Cultura Turismo e della Provincia di Barletta-Andria-Trani. "Giochi d'Acqua" è un appuntamento che celebra il dialogo tra arte e natura, tra passato e contemporaneità: un concerto che scorre come un fiume di suoni, trasparenze e riflessi, capace di restituire all'acqua la sua voce più autentica. Per informazioni contattare all'indirizzo email: responsabileartistico.fac@gmail.com oppure Tel. 346 3055325.