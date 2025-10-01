Associazioni
Il pianismo mondiale sbarca a Trani: il virtuoso Roberto Plano inaugura "Armonie Leggendarie"
L'artista di fama internazionale apre la nuova rassegna della Fondazione Ciccolini. Appuntamento sabato 4 ottobre a Palazzo Discanno
Trani - mercoledì 1 ottobre 2025 6.35 Comunicato Stampa
Quando la tradizione pianistica incontra il presente: il virtuoso M° Roberto Plano, eccellenza del pianismo internazionale, inaugura "Armonie Leggendarie - Grandi Maestri italiani" a Palazzo Discanno a Trani per la stagione concertistica Armonie naturali della Fondazione Aldo Ciccolini ETS. Tra rigore interpretativo e risonanza culturale, un viaggio sonoro dove Liszt, Mompou e Bernstein dialogano sotto lo stesso cielo
La grande musica internazionale torna a Trani con un appuntamento d'eccezione. Sabato 4 ottobre, alle ore 20:30, le sale ottocentesche di Palazzo Discanno ospiteranno il concerto del Maestro Roberto Plano, uno dei più acclamati e virtuosi pianisti della scena mondiale. L'evento inaugura la nuova rassegna "Armonie Leggendarie - Grandi Maestri italiani", inserita nella stagione concertistica "Armonie Naturali" della Fondazione Aldo Ciccolini ETS. Questa stagione si distingue come l'unica del territorio a ricevere il prestigioso sostegno del Ministero della Cultura, a testimonianza del suo alto valore artistico.
Il Maestro Plano, elogiato dal New York Times per la sua "profondità musicale" e definito "il Pavarotti del pianoforte", condurrà il pubblico in un affascinante viaggio sonoro. Il programma spazierà dall'intensità spirituale di Franz Liszt alle atmosfere rarefatte di Federico Mompou, fino alle ritmiche pulsanti dell'americano Leonard Bernstein, creando un suggestivo dialogo tra passato e presente. La serata segnerà inoltre l'inaugurazione del nuovo pianoforte gran coda Yamaha della Fondazione, garantendo un'esperienza d'ascolto di qualità superlativa. Un appuntamento imperdibile che unisce un interprete d'eccellenza, un repertorio affascinante e una cornice storica di grande suggestione.
Per informazioni: numero 346 3055325 o scrivere a fondazionealdociccolini@gmail.com
