Giuseppe Massarelli. <span>Foto Credits</span>
Eventi e cultura

"Lato Mare": a Palazzo Beltrani un concerto di suoni e immagini

Venerdì 17 ottobre un'esperienza immersiva con le musiche di Giuseppe Massarelli e le fotografie di Nicola Amato

Trani - mercoledì 15 ottobre 2025 5.49
La Fondazione Aldo Ciccolini ETS, in collaborazione con l'Associazione Musicale Culturale Domenico Sarro APS – ETS, è lieta di presentare "Lato Mare", un evento di straordinaria suggestione che si terrà venerdì 17 ottobre presso il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani.

L'iniziativa fa parte della Stagione Concertistica "Armonie Naturali", sostenuta dal Ministero della Cultura (FUS) e patrocinata dal Comune di Trani, dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani e dall'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia. Protagonisti della serata saranno Giuseppe Massarelli al pianoforte e Alfonso Mastrapasqua al violino: due interpreti di rara sensibilità che daranno vita a un dialogo sonoro intenso e poetico, in cui la raffinatezza tecnica innovativa incontra la profondità emotiva.

Le musiche che accompagneranno il pubblico in questo viaggio sono interamente composte da Giuseppe Massarelli: melodie originali, evocative e ricche di poesia, capaci di trasformare l'ascolto in un'esperienza intima, come un respiro che segue il ritmo del mare. A impreziosire il concerto, le immagini evocative del maestro della fotografia Nicola Amato, che accompagneranno le note in un intreccio poetico tra musica e visione, creando un'esperienza immersiva in cui suono e immagine si fondono in un unico respiro artistico.

Un percorso emozionale che invita lo spettatore a lasciarsi trasportare dal "Lato Mare", tra onde di luce, armonie e bellezza. L'evento avrà inizio alle ore 20:30 (apertura porte alle 20:00). Per informazioni: Palazzo delle Arti Beltrani: 0883 500044 Email: responsabileartistico.fac@gmail.com
