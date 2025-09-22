La Fondazione Ciccolini porta le fiabe in musica tra gli studenti. <span>Foto credits</span>
Associazioni

La Fondazione Ciccolini porta le fiabe in musica tra gli studenti

Oggi 22 settembre alla scuola "Rocca Bovio Palumbo" l'evento per avvicinare i giovani alla musica classica con "Pierino e il Lupo" e "Babar"

Trani - lunedì 22 settembre 2025 Comunicato Stampa
La stagione concertistica 2025 "Armonie Naturali" è lieta di annunciare un evento speciale e suggestivo: "Tesori Sommersi", un appuntamento imperdibile che unisce il potere delle fiabe con la magia della musica. Questo spettacolo, nato dalla collaborazione con l'Associazione Teatrale "i Seriòmici", porterà gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio", in un viaggio incantato dove note e parole si fondono per dar vita a storie meravigliose.

L'evento si terrà lunedì 22 settembre 2025, dalle ore 09.00 alle ore 13:00, presso l'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio, in Corso Matteo Renato Imbriani, 26, a Trani. Protagonisti di questa esperienza unica saranno l'attore Antonio Memeo, che con la sua voce e il suo talento guiderà il pubblico attraverso un mondo di fiabe, e la giovane e talentuosa pianista Stefania Marino, che accompagnerà il racconto con le sue incantevoli melodie. Le fiabe che saranno narrate sono due capolavori della musica classica: "Pierino e il lupo" di Prokofiev e "L'Histoire de Babar" di Poulenc. Sarà un'esplorazione emozionante tra musica e narrazione.

L'obiettivo principale di "Tesori Sommersi" è quello di creare interesse per la musica tra i giovani studenti, offrendo loro un'occasione di arricchimento culturale attraverso un programma coinvolgente e un'esperienza educativa indimenticabile. Non perdete questa occasione di immergervi in un mondo di meraviglie e di scoprire come la musica possa svelare i tesori nascosti nelle storie che tutti amiamo. L'evento si avvale del sostegno del Fus (Fondo unico per lo spettacolo) del Ministero della Cultura e dei seguenti patrocini: Città di Trani, Assessorato Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia Sociale della Regione Puglia, del PACT – Polo Arti Cultura Turismo e della Provincia di Barletta-Andria-Trani.
  • Fondazione Ciccolini
