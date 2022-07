Deteneva arma clandestina, arrestato 47enne a Trani

Detenzione di arma clandestina e ricettazione della stessa: sono queste le ipotesi di reato contestate ad un uomo di 47 anni, con precedenti di polizia per ricettazione e minacce, arrestato in flagranza di reato a Trani il 29 giugno scorso, durante la perquisizione della sua abitazione, dagli uomini della Squadra Investigativa del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, nel corso di un'attività di più ampio controllo del territorio che ha coinvolto personale del Reparto Prevenzione Crimine Puglia di Bari e di una Unità Cinofila, insieme al cane UDOR, in servizio alla Polizia di Frontiera di Brindisi.Giunti nell'appartamento sito nel comune di Trani, gli operanti hanno dato luogo alla perquisizione che ha interessato tutte le stanze dell'abitazione; nascosta nell'armadio della camera da letto, è stata rinvenuta una pistola GALESI BRESCIA semi-automatica, con matricola abrasa e completa di caricatore inserito, con due cartucce calibro 7,65 già contenute nel serbatoio, perfettamente funzionante e dunque pronta all'uso.Alla luce delle fonti di prova raccolte, l'uomo è stato dichiarato in arresto per i reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione della stessa e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, associato alla Casa Circondariale di Turi. Nei giorni successivi l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto.L'azione di contrasto della Polizia di Stato alla detenzione illecita di armi a Trani ha così permesso di eliminare dalla circolazione un'arma pericolosa che non si esclude avrebbe potuto essere utilizzata in future attività criminose.