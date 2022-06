Ennesimo incendio, questa volta nei pressi di piazza Altiero Spinelli

Ancor un incendio questo pomeriggio in un terreno nella parte nord della città, nei pressi di piazza Altiero Spinelli: le fiamme delle sterpaglie hanno quasi lambito le abitazioni, e per il gran fumo i residenti delle palazzine di quei pressi sono scesi in strada, in attesa dell'arrivo dei vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.Si tratta dell'ennesimo intervento in questi giorni di alte temperature, in diverse zone della città, da Capirro a via Barletta, ed in alcune zone interne, come Contrada Montericco per esempio, interessata dalle fiamme questa mattina.Si tratta di terreni privati ma anche pubblici.