Grave incidente stradale sulla Trani-Andria: un 28enne ferito, traffico bloccato

Un 28enne di Andria, conducente di un trattore è rimasto ferito questa mattina, martedì 10 maggio, poco dopo le ore 7:30 sulla provinciale Trani-Andria, all'altezza del ponte dell'autostrada. Un trattore si è scontrato frontalmente con un furgone schiantandosi contro la recinzione di un'attività presente sul tratto stradale in territorio di Andria.Sul posto sono giunte le volanti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno trasportato in codice giallo il giovane al pronto soccorso del "Lorenzo Bonomo" di Andria.Presente anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria per i rilievi del caso e regolare il traffico che si è creato. La strada al momento è aperta solo con un unico senso di marcia.