Attualità
Festa dei Popoli | Il 30 agosto Trani si ritrova attorno a una grande tavola di culture, musica e condivisione
Piazza Mazzini si trasforma in una grande casa delle culture per una serata dedicata all'incontro, alla pace e alla convivialità
Trani - domenica 30 agosto 2026 7.21 Comunicato Stampa
Stasera torna a Trani, in Piazza Mazzini, la Festa dei Popoli, uno degli appuntamenti più significativi della città dedicati al dialogo interculturale e alla condivisione. Il centro storico si trasformerà in una grande dove musica, arte, danze, testimonianze, tradizioni e cibo saranno strumenti per incontrare e conoscere persone provenienti da culture diverse.
La Festa dei Popoli rappresenta il momento centrale del progetto "AlterAzioni", Dopo le attività e gli incontri della Scuola della Pace e delle Differenze del 28 e 29 agosto, il progetto si conclude con una serata aperta a tutta la cittadinanza, pensata come un grande momento collettivo di incontro e partecipazione. L'iniziativa è sostenuta e finanziata dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso Pubblico Art. 8 L.R. 12/2005 – "Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo" (Anno 2026) ed è co-finanziata dal Comune di Trani.
IL PROGRAMMA
La festa prenderà il via alle 18.00 con attività di animazione e laboratori interculturali dedicati a bambini e ragazzi, per avvicinare anche i più giovani alla conoscenza e alla scoperta di culture e tradizioni differenti:
La Festa dei Popoli rappresenta il momento centrale del progetto "AlterAzioni", Dopo le attività e gli incontri della Scuola della Pace e delle Differenze del 28 e 29 agosto, il progetto si conclude con una serata aperta a tutta la cittadinanza, pensata come un grande momento collettivo di incontro e partecipazione. L'iniziativa è sostenuta e finanziata dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso Pubblico Art. 8 L.R. 12/2005 – "Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo" (Anno 2026) ed è co-finanziata dal Comune di Trani.
IL PROGRAMMA
La festa prenderà il via alle 18.00 con attività di animazione e laboratori interculturali dedicati a bambini e ragazzi, per avvicinare anche i più giovani alla conoscenza e alla scoperta di culture e tradizioni differenti:
- Alle 19.30 sono previsti i saluti delle autorità e del Comitato organizzatore della Marcia per la Pace Gravina - Altamura.
- Alle 20.00 sarà la musica a prendere il centro della scena con il concerto del Cantiere Comune Mediterraneo, orchestra e progetto socio-culturale che dal 2021 ricerca, attraverso la musica, le connessioni tra i popoli del Mediterraneo e le tracce di un popolo nell'altro.
- Alle 21.00 arriverà il momento simbolo della serata: la grande tavolata interculturale, accompagnata da musica e danze popolari.