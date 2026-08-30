Festa dei Popoli | Il 30 agosto Trani si ritrova attorno a una grande tavola di culture, musica e condivisione

IL PROGRAMMA

Alle 19.30 sono previsti i saluti delle autorità e del Comitato organizzatore della Marcia per la Pace Gravina - Altamura.

Alle 20.00 sarà la musica a prendere il centro della scena con il concerto del Cantiere Comune Mediterraneo, orchestra e progetto socio-culturale che dal 2021 ricerca, attraverso la musica, le connessioni tra i popoli del Mediterraneo e le tracce di un popolo nell'altro.

Alle 21.00 arriverà il momento simbolo della serata: la grande tavolata interculturale, accompagnata da musica e danze popolari.

Stasera torna a Trani, in Piazza Mazzini, la Festa dei Popoli, uno degli appuntamenti più significativi della città dedicati al dialogo interculturale e alla condivisione. Il centro storico si trasformerà in una grande dove musica, arte, danze, testimonianze, tradizioni e cibo saranno strumenti per incontrare e conoscere persone provenienti da culture diverse.La Festa dei Popoli rappresenta il momento centrale del progetto "AlterAzioni", Dopo le attività e gli incontri della Scuola della Pace e delle Differenze del 28 e 29 agosto, il progetto si conclude con una serata aperta a tutta la cittadinanza, pensata come un grande momento collettivo di incontro e partecipazione. L'iniziativa è sostenuta e finanziata dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso Pubblico Art. 8 L.R. 12/2005 – "Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo" (Anno 2026) ed è co-finanziata dal Comune di Trani.La festa prenderà il via alle 18.00 con attività di animazione e laboratori interculturali dedicati a bambini e ragazzi, per avvicinare anche i più giovani alla conoscenza e alla scoperta di culture e tradizioni differenti:Una tavola lunga e condivisa alla quale tutta la comunità è invitata a partecipare portando una pietanza della propria cultura o tradizione, per assaggiarla insieme agli altri e, attraverso il cibo, raccontare qualcosa della propria storia. L'invito è quello di alzarsi, incontrare gli altri, assaggiare le pietanze presenti sulle diverse tavole e condividere la propria, trasformando il momento della cena in un'occasione concreta di conoscenza e scambio. Per rendere la festa anche più sostenibile, ai partecipanti viene chiesto di portare da casa piatti, bicchieri e posate riutilizzabili, evitando il più possibile la plastica monouso e contribuendo alla riduzione dei rifiuti. La Festa dei Popoli vuole essere infatti molto più di una semplice serata di festa. Si tratta di una tavola dove il cibo diventa linguaggio, la musica diventa incontro e le differenze diventano un'occasione per conoscersi e di arricchimento personale. Appuntamento il 30 agosto in Piazza Mazzini a Trani. Vi aspettiamo!