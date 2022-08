Il clochard tranese Marino ora è ospite di una Rsa a Corato

È stato dimesso dal Policlinico di Bari e trasportato, a bordo di un'ambulanza, in una stanza della Rsa "Casa Alberta" di Corato il clochard tranese noto come Marino la cui vicenda umana, nei giorni scorsi, ha fatto molto discutere. L'uomo, che per anni ha dormito nella galleria della centralissima piazza della Repubblica a Trani, ha dovuto accettare il ricovero in seguito all'aggravarsi di un'infezione al piede non curata per troppo tempo.Condotto nella struttura sanitaria del capoluogo pugliese, Marino è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, come ha raccontato Amedeo Bottaro, Sindaco di Trani: «Spirito libero oltre ogni immaginazione, era affetto da una gravissima forma di infezione al piede, riconosciuta dagli operatori sanitari come potenzialmente letale. Nonostante numerosi e quotidiani tentativi, aveva sempre rifiutato il ricovero. Fino ad oggi. Marino ha deciso di curarsi ed è stato trasportato in ospedale per sottoporsi ad intervento. Ringrazio in modo particolare Luca Tundo ed Andrea Fasciano, decisivi nell'opera di convincimento. Buona vita a Marino e grazie a chi, ogni giorno, spesso in silenzio, si prodiga per il prossimo».La seconda parte della storia, perciò, si svolgerà proprio sul territorio coratino. Lo staff di Trani soccorso ha effettuato il trasferimento a Casa Alberta dov'è accudito e seguito nel percorso di guarigione dall'infezione al piede. Le sue condizioni migliorano progressivamente e non è esagerato, considerata la situazione creatasi con il passare del tempo, ritenere che i volontari di Trani abbiano salvato la vita dell'uomo scongiurandone l'abbandono totale e prendendosene carico.