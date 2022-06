Incendio sulla complanare della 16bis, disagi allo svincolo Trani Sud

Ha provocato non pochi disagi l'incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi in un terreno sulla complanare della 16bis, nei pressi dello svincolo Trani Sud. A bruciare come al solito sterpaglie ed erbacce e il fumo ha raggiunto in breve tempo la statale riducendo di fatto la visibilità per i guidatori, esponendoli a gravi pericoli. Non c'è stato l'intervento dei vigili del fuoco, in questi giorni duramente messi alla prova con numerosi interventi sul territorio, non avendo in quel momento altri mezzi a disposizione. Sul posto è però intervenuta una volante della Polizia locale. A lanciare invece l'allarme è stato il consigliere Andrea Ferri.