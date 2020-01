Incidente in via Malcangi, donna investita sulle strisce pedonali

Una signora è stata investita questa mattina, poco dopo le ore 9, in via Malcangi (all'altezza dell'incrocio con corso Imbriani) mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'automobilista che l'ha colpita pare non si sia reso conto della donna in quanto abbagliato dalla luce del sole. La signora, sulla cinquantina, è stata prontamente soccorsa dal personale del 118. Sul posto è anche giunta una pattuglia della Polizia locale per regolamentare il traffico che ha subito dei rallentamenti.