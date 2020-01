Incidente in via Maria Annibale di Francia: traffico rallentato

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di quest'oggi, venerdì 3 gennaio, poco prima delle ore 14, in via Maria Annibale di Francia, nei pressi del Commissariato di Polizia. Da una prima ricostruzione sembrerebbero coinvolte due auto, una Renault e una Smart. Ancora da chiarire l'esatta dinamica ma sembrerebbe che l'impatto sia stato causato da un sorpasso. Ad aver subito maggiori danni la Renault. Non si registrano, infine, feriti ma solo rallentamenti alla circolazione.