Incidente in via Papa Giovanni nella notte, solo feriti lievi

4 foto Incidente in via Papa Giovanni

Sembrerebbe esser stata una mancata precedenza la causa dell'incidente avvenuto intorno alle ore 2.30 di questa notte. In via Papa Giovani, all'angolo con via Don Nicola Ragno, si sono scontrate una Hyundai nera ed un'auto della Metronotte. Le persone all'interno hanno riportato solo diverse ferite lievi e sono state trasportate presso l'ospedale di Bisceglie.