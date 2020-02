Incidente mortale a Barletta, gravi le condizioni del bambino

Si aggrava lo scenario dell'incidente avvenuto ieri sera in via Trani a Barletta. La situazione più grave riguarda il bambino del 2010 coinvolto nell'incidente: viaggiava a bordo dell'automobile in cui ha perso la vita la mamma, una donna tranese di 43 anni.Giunto all'ospedale di Barletta dove sono stati effettuati i primi accertamenti di urgenza, il bambino è stato trasferito in Chirurgia pediatrica agli ospedali Riuniti di Foggia dove è in prognosi riservata con trauma toracico ed epatico.Il padre, classe 1977 residente a Trani, è ricoverato invece in Chirurgia generale al "Dimiccoli" di Barletta con una prognosi di 30 giorni e trauma toracico.Gli altri feriti sono stati trasportati al "Bonomo" di Andria: due sono stati già dimessi mentre un terzo, un uomo del 1977, è attualmente ricoverato in Chirurgia generale con prognosi riservata per trauma toracico e frattura del bacino.