Incidente mortale a Barletta, perde la vita una donna tranese

Si è verificato intorno alle 21:00, nella serata di lunedì 3, il grave incidente stradale che in via Trani a Barletta ha coinvolto tre auto. Sul posto dell'accaduto, all'altezza del Santuario "Maria S.S. dello Sterpeto", sono intervenuti tempestivamente i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare per una donna di Trani.Si tratterebbe di una Lancia Ypsilon con un uomo al volante, una Audi grigia con due uomini a bordo (entrambi intorno ai 40 anni di età) e una Opel Meriva che sarebbe stata scaraventata fuori strada a causa dello scontro violento. La donna, 43enne di Trani, seduta al lato passeggero della Meriva avrebbe perso la vita sul colpo, mentre il marito e il figlio, di circa 7 anni, sono stati trasportati in ospedale, così come le altre persone coinvolte nell'incidente. In via di accertamento le dinamiche dell'impatto.Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico dagli agenti della Polizia locale di Barletta, intervenuti per gli indispensabili rilievi del caso. Sul posto anche un mezzo dei Vigili del Fuoco e un'ambulanza.