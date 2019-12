Incidente stradale per Uccio De Santis, stasera è comunque atteso a Trani

Brutto incidente stradale per il comico pugliese Uccio De Santis, atteso questa sera a Trani per la grande notte di Capodanno.De Santis era a bordo di una Mercedes e percorreva la strada che da Bari porta a Bitritto quando, nei pressi dello stadio San Nicola, è rimasto coinvolto nell'incidente. La sua auto si è ribaltata.Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un'altra vettura, condotta da un giovane. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori sanitari e condotti nel Policlinico di Bari per accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi.La presenza del comico sul palco di Trani per salutare l'arrivo del nuovo anno non sarebbe a rischio.