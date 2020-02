Incidente sulla 16bis in direzione Bari, due feriti. Traffico rallentato

E' di due feriti, di cui uno trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria, il bilancio di un incidente avvenuto nella mattinata di venerdì 21 febbraio, intorno le ore 12.30, sulla 16bis, dopo l'uscita Trani nord in direzione sud.L'impatto pare sia avvenuto a causa di un camion che ha perso il proprio carico mentre transitava sulla statale: l'auto a suo seguito, per scansarlo, è stata presa in pieno da un furgone che sopraggiungeva in quel momento, ribaltandosi su un lato. A riportare ferite più gravi, la conducente dell'auto che è stata trasportata in codice rosso al Bonomo. Ferito, in maniera più lieve, il conducente del furgone.Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri di Trani e 118 di Trani e Bisceglie. Forti rallentamenti al traffico si registrano nel tratto compreso tra gli svincoli Trani sud Capirro e Bisceglie nord. Disposta, in ogni caso, l'uscita obbligatoria allo svincolo Trani sud-Capirro.