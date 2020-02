Incidente tra auto e tir sulla 16bis, traffico rallentato

Un incidente che ha visto coinvolti due mezzi, una Panda e un tir, è stata la causa dei lunghi rallentamenti e code che si sono registrati sulla strada statale 16, allo svincolo Trani sud, in direzione Foggia, intorno le ore 12.30.L'impatto, probabilmente avvenuto in fase di sorpasso, ha creato forti disagi alla circolazione. Non si registrano feriti. Necessario l'intervento delle forze dell'ordine per coadiuvare il traffico e per i rilievi del caso.La situazione sembra ora essere tornata alla normalità.