Lo scempio continua: distrutto un pezzo del parapetto della Villa comunale

Non paghi di aver distrutto quelle enormi anfore che disegnano il profilo della nostra città, adesso qualcuno ha pensato bene di prendersela addirittura con una porzione di parapetto della Villa Comunale, vittima sacrificale di violenza, rabbia, frustrazione, o solo magari di una noia da riempire dimostrando un potere finalizzato alla distruzione.Il vandalismo a Trani sta pianta prendendo piede in modo sempre più preoccupante e finché non si capirà che questo problema va affrontato alla radice, oltre che naturalmente con controlli sempre più capillari, la città prenderà una china più simile a un precipizio che ha una discesa.Di quest'ultimo episodio dà notizia Giuseppe Curci sulla sua pagina Fb, come semplice cittadino, ma anche in qualità di presidente della associazione Articolo 97 che da qualche tempo sta cercando di sollevare il tappeto sulla polvere che troppo spesso copre la nostra Trani.Inutile aggiungere altre parole, pubblicando il suo post integralmente."Oggi si è consumato l'ennesimo scempio nei confronti di quel luogo che tutta Italia ci invidia: la villa comunale.Dobbiamo imparare ad avere cura delle ricchezze che ci vengono donate e saperle custodire. Chi non è in grado di farlo è giusto che viva in una giungla o disperso su qualche montagna.Ovviamente stendiamo un velo pietoso sugli standard messi a disposizione dall'amministrazione in materia di controlli, vigilanza e manutenzione, altrettanto colpevoli quanto il barbaro autore del deturpamento".