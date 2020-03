Mancata precedenza, auto si ribalta in via Aldo Moro: illeso il conducente

Una mancata precedenza è la causa di un incidente verificatosi oggi, sabato 21 marzo, poco dopo le ore 13, in via Aldo Moro, all'incrocio con via Margherita di Borgogna. Due le vetture coinvolte, una Panda e una Renault. Ad avere la peggio è stata la Renault che per attutire il colpo ha azzardato una manovra ribaltandosi su un fianco. Illeso il conducente che sembrerebbe sia persino uscito autonomamente dal proprio mezzo.Sul posto è subito dopo giunta una volante della Polizia di Stato per i rilievi del caso.