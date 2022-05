«Mio figlio aggredito perché volevano rubargli il cellulare»

Parla la mamma del quattordicenne colpito con pugni ieri in via Cavour

«Volevano rubargli il cellulare ma al suo rifiuto lo hanno aggredito con pugni sul naso». A parlare è la madre del quattordicenne che nella serata di ieri, martedì 10 maggio, è stato vittima di un'aggressione fisica da parte di una banda composta da tre ragazzi più grandi lui ( link all'articolo ).Secondo quanto riferisce la donna alla redazione di Traniviva, suo figlio si trovava a passare in via Cavour quando, all'altezza di piazza Plebiscito, è stato avvicinato da tre ragazzi, all'incirca di 18 anni, che hanno lo hanno dapprima insultato e dopodiché hanno cercato di sottrargli il cellulare. Al rifiuto del quattordicenne, è stato colpito con pugni sul naso; i tre invece sono subito fuggiti facendo perdere le loro tracce. Il malcapitato, come già è stato scritto, è stato dapprima soccorso da alcuni passanti e portato in un bar della zona e successivamente dagli operatori del 118 giunti sul posto tempestivamente.Il giovane ha riportato ferite al setto nasale, pertanto questa mattina mamma e figlio si sono recati al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti e ottenere il referto medico necessario per sporgere denuncia al Commissariato di Polizia di Stato di Trani.