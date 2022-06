Nuovo incendio a Trani, brucia un terreno in via Palmieri

Non si contano più gli incendi che ogni giorno si verificano a Trani. Vuoi per le alte temperature (specialmente in campagna) vuoi per la fitta vegetazione vuoi anche per mano dolosa, i roghi sono oramai all'ordine del giorno. L'ultimo in via Giuseppe Palmieri, nei pressi del circolo Capirro: a bruciare sterpaglie e chissà che altro. Le fiamme hanno in breve tempo raggiunto grosse proporzioni: a lanciare l'allarme i residenti preoccupati dalla velocità con cui il terreno ha iniziato a bruciare e che hanno subito chiamato i Vigili del Fuoco intervenuti poco dopo.