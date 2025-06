"Oltre il banco": percorsi di coaching personalizzati per studenti protagonisti

Ha preso ufficialmente il via il nuovo progetto dedicato al coaching motivazionale, all'orientamento e al mentoring rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado dell'IC "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio". Un'iniziativa dal forte valore pedagogico ed educativo, pensata per accompagnare i giovani studenti in un percorso di crescita personale e di consapevolezza. In un momento storico in cui le nuove generazioni affrontano sfide sempre più complesse, sia sul piano scolastico che emotivo, il progetto si propone come uno spazio di ascolto, riflessione e guida, dove ogni ragazzo può imparare a riconoscere le proprie potenzialità, sviluppare la motivazione intrinseca, promuovere il senso di autoefficacia, affrontare le difficoltà con fiducia e orientarsi verso il proprio futuro con maggiore consapevolezza.Il percorso è guidato da un'équipe di esperti pedagogisti e psicologi, i dottori De Pasquale Pasquale, Arbore Mariano, Lisanti Antonella, Lavacca Raffaella, professionisti qualificati con pluriennale esperienza in ambito psico-pedagogico.Questo progetto, fortemente sostenuto dal Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Cassanelli, rappresenta un passo importante per costruire una scuola più vicina ai bisogni profondi e autentici degli studenti, capace di formare non solo alunni preparati, ma anche persone consapevoli, resilienti e orientate al cambiamento.