Ricerche anche su Trani per la 16enne scomparsa da Corato

Sono concentrate anche su Trani le ricerche della 16enne Desirée Quercia, la ragazza di Corato di cui non si hanno più notizie. La ragazza sarebbe uscita di casa intorno alle ore 15 di giovedì 20 ottobre ma non ha più fatto ritorno e, soprattutto, non si hanno sue notizie da quel momento in poi.Ore di apprensione per le sorti di Desirée, che in base a quanto raccontato da sua madre - che si è rivolta naturalmente alle forze dell'ordine - avrebbe dovuto raggiungere l'abitazione di un'amica dove però non è mai giunta.Lo smartphone della ragazza risulta spento. Desirée è uscita con indosso una tuta nera con maniche della giacca di colore bianco e scarpe Nike bianche. Aveva con sé una tracolla nera. La giovane è alta poco meno di 1,60. Chiunque abbia notizie utili può rivolgersi al Commissariato coratino della Polizia di Stato (telefono 080.8720211) o chiamare i numeri 349.2827451 - 329.6496607