Rocambolesco incidente a Pozzopiano, sei auto coinvolte

Rocambolesco incidente stradale questa sera in Corso Don Luigi Sturzo in zona Pozzo Piano.Il sinistro si è verificato intorno alle 22.30 con una dinamica ancora tutta da chiarire ed ha coinvolto ben sei automobili che sono rimaste gravemente danneggiate.Sul posto sono giunti i Carabinieri di Trani per raccogliere gli elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'incidente potrebbe essere stato provocato da una'altra automobile il cui conducente sembrerebbe essersi dileguato. Saranno tuttavia gli accertamenti dei Carabinieri a fare chiarezza sull'accaduto.Non si registrano feriti. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni delle forze dell'ordine.