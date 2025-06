S.Toma tra storia e fede: stasera alle 20 un incontro storico-sociale

La Chiesa di s. Toma vede alle spalle una grande storia in termini di culto, storicità e aspetto sociale. Un piccolo fare nel centro antico, la suddetta vede generazioni di fedeli e cittadini susseguirsi in una costante attività svolta all'interno che va oltre le finalità cristiane. Molti giovani si sono formati attraverso la condivisione familiare e amicale che all'interno si vive. Attraverso una conferenza storico-sociale, giovedì 26 giugno, alle ore 20.00 si terrà un dialogo a tre voci timonato dal prof. Gianni De Iuliis, docente; dal dott. Guido Croci, sociologo e da Alfredo Cavalieri, studioso locale. In più, vi sarà l'intervento di alcune figure storiche che hanno speso le proprie energie per il bene del luogo già descritto.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per continuare a ricordare, custodire e trasmettere quanto i nostri avi abbiano fatto dei piccoli spazi un grande punto di partenza per formare la società attuale.