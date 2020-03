Si schianta contro la rotonda nei pressi di via Andria, ferito un anziano signore

Si è schiantato contro la rotonda nei pressi di via Andria a bordo della sua Stilo Station Wagon. L'episodio è avvenuto questa mattina, all'incrocio tra via Andria e via Superga: un anziano signore pare abbia perso improvvisamente il controllo della propria auto ed è finito improvvisamente contro la rotonda. E' stato soccorso dal personale del 118 e dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.