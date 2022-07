Sventato furto di auto a Trani grazie alla Polizia di Stato, in fuga i ladri

L'auto di un turista è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario grazie al tempestivo intervento degli uomini delle Volanti del Commissariato di Trani, impegnati la scorsa notte in un servizio di prevenzione e controllo del territorio finalizzato al contrasto di atti predatori, al termine di un rocambolesco inseguimento che ha messo in fuga i malfattori, tuttora ricercati insieme all'autovettura utilizzata per l'azione criminosa.Intorno all'1,30, durante il servizio di controllo dinamico del territorio che ha interessato in particolare la zona periferica della città, personale delle Volanti ha notato un'autovettura che spingeva un'altra, comportamento che ha consentito immediatamente di intuire che si trattava di un furto appena consumato.I malviventi, accortisi della presenza della Polizia, hanno desistito abbandonando l'auto rubata per catapultarsi all'interno dell'altra, con a bordo alcuni complici.Ne è scaturito un rocambolesco inseguimento in direzione centro città durato diversi minuti nel corso del quale i malviventi a grande velocità raggiungevano la strada statale 16 bis facendo perdere le proprie tracce.Gli operanti sono poi tornati sul luogo dell'evento, recuperando la vettura compendio di furto, intanto messa in sicurezza, e successivamente l'hanno restituita al legittimo proprietario.L'azione di contrasto della Polizia di Stato agli atti predatori come i furti notturni d'autovetture a Trani ha così permesso la restituzione del mezzo rubato al suo proprietario e la fuga a mani vuote dei responsabili dell'azione criminosa. Solo alcuni giorni prima, sempre gli agenti delle volanti, con l'ausilio di personale della Vegapol, avevano recuperato un muletto provento di furto rubato in precedenza in un cantiere ubicato nella zona periferica della città.