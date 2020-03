Sventato furto in un'azienda di Trani, ladri messi in fuga dalla vigilanza notturna

Coperte tutte le fotocellule delle telecamere di videosorveglianza ma nessuna refurtiva per i malviventi

Un nuovo tentativo di furto si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno le ore 23, ai danni di una ditta di materiale per l'agricoltura. Ignoti si sono introdotti nell'azienda forzando la saracinesca e hanno iniziato a coprire tutte le fotocellule delle telecamere di videosorveglianza tuttavia non sono riusciti a portar via nulla grazie il tempestivo intervento sul posto della vigilanza notturna tranese. Sul posto è subito dopo giunta anche una volante della Polizia di Stato.