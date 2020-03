Tentativi di furto a Trani: è allarme sociale

Non si fermano neanche di fronte all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo gli episodi di sciacallaggio a Trani. Diverse segnalazioni sono giunte negli ultimi giorni alla nostra redazione: l'ultimo episodio riguarda stanotte con diversi tentativi di furto di auto da parte di ignoti. Stesso discorso nei giorni scorsi ai danni di abitazioni e attività commerciali. Alcuni giorni fa, per esempio, qualcuno è persino entrato in un appartamento non rendendosi conto che all'interno ci fosse la residente che alla vista del malvivente l'ha messo in fuga prima di chiamare i Carabinieri.Un fenomeno, già abbondantemente denunciato, che lancia un ulteriore problema per sindaco e le forze dell'ordine, in questi giorni messi a duro prova per l'emergenza Coronavirus. Tutti questi episodi da una parte pongono l'attenzione sull'allarme sociale e alle difficoltà di guadagno, ancor più evidenti in questo momento storico, dall'altra fanno riflettere sulla misure necessarie adottate in quest'ultime settimane per contenere i contagi da Coronavirus: aver messo la città di quarantena agevola i delinquenti che possono agire indisturbati.