Vandali nella notte in villa comunale: semidistrutte due anfore

Davvero non c'è pace per le anfore della villa comunale, così identificative del profilo della città di Trani e così poco rispettate. Quasi ormai considerate bersaglio facile di tiro a segno notturni, trofei di ubriacature o puro gusto di distruzione.Questo è lo spettacolo che per l'ennesima volta si è parato di fronte ai custodi della villa e ai cittadini e ai turisti che al mattino scelgono la pace e la quiete dei nostri meravigliosi giardini pubblici.Eppure se quelle anfore potessero parlare racconterebbero di ben altro che non di pace e quiete.