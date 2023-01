"Verità e giustizia per Pamela e il bambino che portava in grembo": la famiglia si oppone all'archiviazione

Il prossimo 12 gennaio innanzi al Giudice per le lndagini Preliminari del tribunale di Trani dottor Barlafante, sarà celebrata l'udienza camerale per decidere in merito all'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata nei prossimi congiunti della povera Pamela Modugno, la 37enne alla dodicesima settimana di gravidanza deceduta allo scorso 4 maggio presso l'ospedale di Bisceglie.La giovane donna, insegnante in una scuola elementare, ha lasciato il marito e un figlioletto in tenera età. La sua scomparsa aveva destato sgomento e dolore nella comunità cittadina.Il legale della famiglia si è opposto fermamente la richiesta di archiviazione presentata alla Sostituto Procuratore: molti sono gli aspetti che meritano di essere chiariti.Nel registro degli indagati per omicidio colposo ci sono dodici operatori sanitari che a vario titolo ebbero in cura la giovane donna .Pamela dopo ben due accessi al pronto soccorso di Barletta dopo plurimi contatti col suo medico curante con la ginecologa di fiducia muore dopo quasi un mese di sofferenze. La famiglia Modugno chiede verità e giustizia per Pamela e il bambino che portava in grembo.