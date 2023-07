Sovraccarico di ferro, come gestirlo con la dieta

Attraverso un prelievo venoso e le conseguenti analisi ematiche è possibile valutare lo stato sierico del ferro, attraverso la misurazione della:

- Sideremia: il ferro che circola nel sangue legato alla transferrina

- Ferritina: depositi di ferro intracellulari

Transferrina: principale proteina di trasporto del ferro

L'aumento dei depositi di ferro (iperferritinemia) in assenza di altre cause primarie di sovraccarico di ferro, molto spesso è presente in concomitanza a sovrappeso o obesità, ipertensione arteriosa, dislipidemia, iperuricemia, intolleranza glucidica o diabete e steatosi epatica (fegato grasso) in varie combinazioni.



Oltre ad una predisposizione genica, si ipotizza che il fattore chiave che accomuna i disordini metabolici sopradescritti e la probabile presenza di iperferritinemia sia l'aumentata resistenza delle cellule all'insulina, che induce una sofferenza epatica.



Da un punto di vista nutrizionale è possibile agire andando a limitare l'introito di alimenti che presentano una elevata concentrazione di ferro, ma anche cercare di ostacolarne l'assorbimento:

- Eliminare o diminuire fortemente l'introito di alimenti che contengono vitamina c, quali agrumi, kiwi, succo di arancia, peperoni, cavolo.

- Eliminare frattaglie e carni rosse, preferendo tagli di carni magre e principalmente il pesce come fonte proteica.

- Eliminare/diminuire fortemente l'introito di crostacei e molluschi.

- Abbinare le fonti proteiche con alimenti ricchi di calcio (latte e derivati), tannini (caffè, té nero e verde, uva, melograno, more, mirtilli, mela, cachi) fitati (cereali, soprattutto non raffinati, legumi, semi, frutta secca) ed ossalati (spinaci, pane integrale), sostanze che competono con il ferro, facendo sì che ne venga assorbito meno.

Il ferro alimentare è disponibile in due forme: il ferro EME, più assorbibile, si ritrova nelle carni ed il ferro non-EME, meno assorbibile, principalmente presente nei vegetali. Anche se alcuni alimenti contengono ferro, come ad esempio i legumi, ne contengono la forma meno assorbibile, oltre ad i fitati che ne limitano l'assorbimento, quindi non ha senso ridurne il consumo. Valori alti di ferritina devono essere indagati quindi è bene rivolgersi al medico per individuarne la causa e al nutrizionista per affrontare dieteticamente l'aumento dei depositi del ferro, evitando i "fai da te" che potrebbero portare ulteriori complicazioni e la comparsa di stati carenziali.

Il ferro è un minerale prezioso nell'organismo, infatti svolge un importante ruolo nel costituire l'emoglobina, ovvero la proteina che lega l'ossigeno e permette la sua distribuzione in tutto il corpo. Molto spesso si verifica una diminuzione del ferro e si parla infatti di anemia sideropenica, ma un'altra condizione che si può riscontrare è un eccessivo accumulo del minerale nei tessuti.